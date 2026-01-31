El presidente Noboa cambia a su delegado en la Agencia Nacional de Tránsito

Daniel Noboa cambió a su delegado ante el Directorio de la ANT

Este sábado 31 de enero, el presidente de la República, Daniel Noboa, cambió a su representante ante la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT).

La medida se da en medio del caso Jaque ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, la madrugada del viernes 30 de enero, donde se detuvo al director nacional de la ANT, Pedro Abril.

El presidente Noboa designó al Byron Walther Franco Tutiven, como representante del Presidente de la República ante el Directorio de la ANT.

Byron Franco es ingeniero comercial por la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile y posee una Maestría en Administración de Empresas del IDE Business School.

Caso Jaque

Según la Fiscalía General del Estado, la investigación del caso denominado 'Jaque', inició en julio de 2025, y en los allanamientos desarrollados la madrugada del viernes se incautaron teléfonos celulares, documentación, dispositivos de almacenamiento, licencias de conducir y joyas, entre otros.

En estas diligencias se detuvo al titular de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Ecuador y otras nueve personas en el marco de investigaciones por presunta delincuencia organizada, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

"Ha sido detenido el director nacional de la agencia de tránsito, junto a la gran mayoría de jefes de cada una de las agencias, personal operativo, personal del área de sistemas y otras personas", dijo a la prensa.

Indicó que en el caso se indaga el cobro irregular de licencias, entre otros asuntos, por los que calculan perjuicios "mayores a los tres millones de dólares, que ha sido desviado a la cuenta de quienes estaban participando en este hecho delictivo".