¿Dónde y cómo donar agua embotellada para las familias damnificadas por las lluvias?
Las autoridades abrieron puntos en Quito y Guayaquil para recolectar galones de agua embotellada desde este miércoles 4 de noviembre.
Habilitan centros de acopio en Quito y Guayaquil para recolectar agua destinada a los afectados por las lluvias.
Riesgos Ecuador
Compartir
Actualizado:
04 nov 2026 - 15:38
Ante la emergencia suscitada por las fuertes precipitaciones a escala nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos habilitó centros de acopio oficiales.
Las instalaciones funcionarán en las ciudades de Quito y Guayaquil para recibir la solidaridad de la ciudadanía.
¿Qué se puede donar y cuáles son los requisitos?
La campaña de recolección está enfocada exclusivamente en la donación de agua embotellada.
Para garantizar la seguridad sanitaria de los damnificados, se especifican parámetros específicos para los donativos:
- Presentación: Agua embotellada en envases de galones.
- Condiciones: Los envases deben ser completamente nuevos, estar sellados y contar con fecha de caducidad vigente.
Ubicación de los centros de acopio y horarios
Los puntos de recepción abrirán sus puertas a partir de este miércoles 4 de noviembre.
La atención a la ciudadanía se cumplirá en horario ininterrumpido de 09:00 a 16:00 en las siguientes direcciones:
- Quito: Coordinación Zonal 9, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N44-125 y Río Coca.
- Guayaquil: Coordinación Zonal 8, situada en la Cdla. Montebello, junto a la Cdla. Totori.
Compartir