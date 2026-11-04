¿Dónde y cómo donar agua embotellada para las familias damnificadas por las lluvias?

Habilitan centros de acopio en Quito y Guayaquil para recolectar agua destinada a los afectados por las lluvias.

Ante la emergencia suscitada por las fuertes precipitaciones a escala nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos habilitó centros de acopio oficiales.

Las instalaciones funcionarán en las ciudades de Quito y Guayaquil para recibir la solidaridad de la ciudadanía.

¿Qué se puede donar y cuáles son los requisitos?

La campaña de recolección está enfocada exclusivamente en la donación de agua embotellada.

Para garantizar la seguridad sanitaria de los damnificados, se especifican parámetros específicos para los donativos:

Presentación: Agua embotellada en envases de galones.

Agua embotellada en envases de galones. Condiciones: Los envases deben ser completamente nuevos, estar sellados y contar con fecha de caducidad vigente.

Ubicación de los centros de acopio y horarios

Los puntos de recepción abrirán sus puertas a partir de este miércoles 4 de noviembre.

La atención a la ciudadanía se cumplirá en horario ininterrumpido de 09:00 a 16:00 en las siguientes direcciones: