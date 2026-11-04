24 ríos y quebradas se desbordan en Ecuador este miércoles 4 de noviembre

La presencia de corrientes de agua representa un riesgo para peatones y conductores.

Las fuertes lluvias provocaron 24 desbordamientos en cinco provincias del país, según el reporte de la Secretaría de Riesgos de este miércoles 4 de noviembre de 2026.

Reportes en redes sociales señalan que en Santa Elena, el río Dos Mangas volvió a crecer y dejó sin paso a los habitantes de una comunidad afectada por las precipitaciones.

La mañana de este miércoles, el río Dos Mangas volvió a desbordarse en el norte de Santa Elena. Moradores de las comunas cercanas registraron en video el aumento del caudal, que provocó el cierre del paso y complicó la movilidad de los habitantes.

La comunidad de Dos Mangas enfrenta nuevas dificultades por las lluvias que se mantienen en la provincia. Aunque este desbordamiento fue reportado por los moradores, no consta en el listado de eventos incluido en el informe nacional de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:00 de este 4 de noviembre.

La mañana de este miércoles 4 noviembre, nuevamente el Río Dos Mangas, al norte de la provincia de Santa Elena amaneció desbordado. La situación complica a los habitantes de esta comunidad que es una de las afectadas en lo que va de esta etapa de lluvias. https://t.co/vIm9TS1sQM — Nico Peninsula (@NicoPeninsula) November 4, 2026

¿Cuáles son los 24 ríos y quebradas desbordados en Ecuador?

El reporte nacional registra 24 desbordamientos en cinco provincias. Estos son los afluentes y sectores afectados:

El Oro

Quebrada sin nombre: Portovelo, sector Salatí–Porotillo.

Guayas

Estero El Cañal: Daule, sector El Laurel.

Río Pilco: Guayaquil, parroquia Tenguel.

Río Tenguel: Guayaquil, parroquia Tenguel.

Río Pula: Daule, parroquia Laurel.

Río Jaboncillo: Daule, parroquia Laurel.

Río Jaguas: Naranjal, recinto Jaime Roldós.

Estero Perinao: Balzar, cabecera cantonal.

Río Pula: Santa Lucía, recinto La Judith.

Estero El Chorrón: Naranjito.

Río Canaan: Pedro Carbo, recinto Pasaje.

Manabí

Río Ayampe: Puerto López, sector Ayampe.

Río Casas Viejas: Jipijapa, parroquia Pedro Pablo Gómez.

Río La Vaca: Jipijapa, parroquia Pedro Pablo Gómez.

Río Julcuy: Jipijapa, sector Guale.

Río Guineal: 24 de Mayo, parroquia Noboa.

Río Garrapata: Chone.

Los Ríos

Estero El Atascoso: Quevedo, sector La Loreto.

Estero Oncebi: Ventanas, sector Chacarita.

Río Bobo: Ventanas, sector Pailón.

Estero Las Trancas: Ventanas, sector Los Milán.

Santa Elena

Río California: comuna La Ponga, parroquia Colonche.

Río Salanguillo: comuna Salanguillo, parroquia Colonche.

Río Tinto: comuna Sucre, parroquia Chanduy.Autoridades piden no cruzar vías inundadas

La presencia de corrientes de agua representa un riesgo para peatones y conductores.

Por ello, las autoridades recomiendan no intentar cruzar ríos, calles o carreteras cubiertas por agua, debido a la posibilidad de que la corriente arrastre a personas y vehículos.