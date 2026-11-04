Fuerte lluvia en el sur de Quito este miércoles 4 de noviembre del 2026

Un intenso aguacero se registró la tarde de este miércoles 4 de noviembre del 2026 en el sur de Quito.

Una intensa lluvia se registró la tarde de este miércoles 4 de noviembre del 2026 en el sur de Quito. Las precipitaciones provocaron acumulación de agua.

Videos en redes sociales muestran cómo el agua baja con fuerza en sectores como la Nueva Aurora, Quitumbe, La Ecuatoriana, entre otros.

Según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Quito registrará lloviznas durante la noche de este miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de noviembre de 2026.

El reporte meteorológico corresponde al período comprendido entre las 19:00 del miércoles y las 07:00 del jueves. Sin embargo, en horas de la tarde la lluvia ya se hizo sentir en distintos sectores-

Las precipitaciones más intensas se prevén en el noroccidente de Pichincha, según el Inamhi. Cantones como Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado tendrán lluvias más intensas.