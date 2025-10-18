Así están las vías de Ecuador este sábado 18 de octubre; cierres en seis provincias

Las vías de Loja se mantienen cerradas este sábado 18 de octubre del 2025

Las protestas, impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se mantienen en Ecuador este sábado 18 de octubre del 2025. Seis provincias registran cierres viales.

En Otavalo, provincia de Imbabura se llegó a un acuerdo con el Gobierno para levantar el paro. Sin embargo, el movimiento indígena dijo que respetará la decisión de este sector, pero que las manifestaciones seguirán para pedir la eliminación del Decreto 126 que suspende el subsidio al diésel.

Por esta razón, las protestas se han focalizado en la Sierra del país, especialmente en Imbabura y Pichincha. Además, varias vías de Ecudor registran cierres por los estragos de las fuertes lluvias.

De acuerdo al reporte del ECU 911, hasta las 09:19, existe restricción en la circulación en:

GUAYAS

E25: San Jacinto de Yaguachi vía a Puerto Inca / Sector Churute.

AZUAY

Pucará: E59 Puente Mollopongo

CARCHI

Mira: E187 / Panamericana, Vía Mira / Sector Mascarilla

Piquiucho: E35 Panamericana Norte / Sector Piquiucho

IMBABURA

Antonio Ante

E35 Panamericana - Modesto Larrea / Semáforo de San Roque

Vía urbana a Imantag / Puente de Imantag

Vía Alterna / Vía Atuntaqui /Cotacachi La Merced E35 - Panamericana Norte - Calle K / Caballo Blanco - Parque Salado (Parcialmente habilitada)

Vía rural antigua San Roque / Sector Hatun Rumi (Parcialmente habilitada)

Cotacachi

Vía rural Quiroga - Otavalo / La Loma

Vía rural La Cruz / Cuicocha Pana

Vía antigua a Cotacachi - Atuntaqui / San Nicolás

Ibarra

Vía rural Rumipamba, vía Zuleta / Puente Yaguachi

Vía Rural / Pucahuaycu / San Antonio

Vía rural calle Eugenio Espejo / La Cadena

Otavalo

Vía rural a Quiroga - Quichinche / Puente del Río Blanco

Desvío a Cotacachi - Partidero

Calle D - Semáforo de Peguche

Panamericana Norte - Semáforo de Caluqui

Panamericana Norte - Semáforo de Eugenio Espejo

Ingreso a San Rafael - Huaycopungo

Gran Colombia / Redondel de González Suárez

Entrada a Quichinche

Ingreso a Carabuela

Vía Selva Alegre - Quiroga - Ingreso a San Eloy

Luis Cisneros - Ingreso a San Juan

Vía a Selva Alegre - Gasolinera

Ingreso a Ilumán

Redondel de La Magdalena - Salida sur

Vía antigua Otavalo - Ibarra - San Luis de Agualongo

Vía antigua Otavalo - Ibarra - San Luis de Agualongo Gasolinera de Pisaqui Pedro Alarcón - Semáforo de La Joya

Sector camal de Otavalo

Sector cementerio de Otavalo vía Imbabuela

San Miguel de Urcuquí

Vía rural / Ingreso a Urcuquí / Sector Coñaquí

LOJA

Saraguro

E35 / Vía Panamericana / Saraguro / Quebrada Gushacapa

E35 / Vía Panamericana / Saraguro / Puente de Sinicapac, vía Ñamarín.

E35 / Vía Panamericana / Saraguro / San Vicente / Frente al parque de La Madre

E35 Panamericana / Loja - Saraguro / Sector El Estadio

PICHINCHA

Cayambe

E35 Cangahua

E35 San Isidro del Cajas

E35 Pingulmí

E28 Cajas Jurídico

Pedro Moncayo

E28 Tabacundo - La Virgen - Loma Gorda

Y de Tabacundo

Tabacundo

E28 / Tupigachi / Diablo Huma

E28 / A la altura de la Aduana

Los ciudadanos pueden revisar las vías afectadas en el siguiente enlace: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/