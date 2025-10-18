Así están las vías de Ecuador este sábado 18 de octubre; cierres en seis provincias
Los cierres viales este sábado se concentran en cinco provincias de la Sierra de Ecuador. Guayas reporta una vía con restricción vehicular.
Las vías de Loja se mantienen cerradas este sábado 18 de octubre del 2025
ECU 911
Compartir
Actualizada:
18 oct 2025 - 10:06
Las protestas, impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se mantienen en Ecuador este sábado 18 de octubre del 2025. Seis provincias registran cierres viales.
En Otavalo, provincia de Imbabura se llegó a un acuerdo con el Gobierno para levantar el paro. Sin embargo, el movimiento indígena dijo que respetará la decisión de este sector, pero que las manifestaciones seguirán para pedir la eliminación del Decreto 126 que suspende el subsidio al diésel.
Por esta razón, las protestas se han focalizado en la Sierra del país, especialmente en Imbabura y Pichincha. Además, varias vías de Ecudor registran cierres por los estragos de las fuertes lluvias.
De acuerdo al reporte del ECU 911, hasta las 09:19, existe restricción en la circulación en:
GUAYAS
- E25: San Jacinto de Yaguachi vía a Puerto Inca / Sector Churute.
AZUAY
- Pucará: E59 Puente Mollopongo
CARCHI
- Mira: E187 / Panamericana, Vía Mira / Sector Mascarilla
- Piquiucho: E35 Panamericana Norte / Sector Piquiucho
IMBABURA
Antonio Ante
- E35 Panamericana - Modesto Larrea / Semáforo de San Roque
- Vía urbana a Imantag / Puente de Imantag
- Vía Alterna / Vía Atuntaqui /Cotacachi La Merced E35 - Panamericana Norte - Calle K / Caballo Blanco - Parque Salado (Parcialmente habilitada)
- Vía rural antigua San Roque / Sector Hatun Rumi (Parcialmente habilitada)
Cotacachi
- Vía rural Quiroga - Otavalo / La Loma
- Vía rural La Cruz / Cuicocha Pana
- Vía antigua a Cotacachi - Atuntaqui / San Nicolás
Ibarra
- Vía rural Rumipamba, vía Zuleta / Puente Yaguachi
- Vía Rural / Pucahuaycu / San Antonio
- Vía rural calle Eugenio Espejo / La Cadena
Otavalo
- Vía rural a Quiroga - Quichinche / Puente del Río Blanco
- Desvío a Cotacachi - Partidero
- Calle D - Semáforo de Peguche
- Panamericana Norte - Semáforo de Caluqui
- Panamericana Norte - Semáforo de Eugenio Espejo
- Ingreso a San Rafael - Huaycopungo
- Gran Colombia / Redondel de González Suárez
- Entrada a Quichinche
- Ingreso a Carabuela
- Vía Selva Alegre - Quiroga - Ingreso a San Eloy
- Luis Cisneros - Ingreso a San Juan
- Vía a Selva Alegre - Gasolinera
- Ingreso a Ilumán
- Redondel de La Magdalena - Salida sur
- Vía antigua Otavalo - Ibarra - San Luis de Agualongo
- Gasolinera de Pisaqui Pedro Alarcón - Semáforo de La Joya
- Sector camal de Otavalo
- Sector cementerio de Otavalo vía Imbabuela
San Miguel de Urcuquí
- Vía rural / Ingreso a Urcuquí / Sector Coñaquí
LOJA
Saraguro
- E35 / Vía Panamericana / Saraguro / Quebrada Gushacapa
- E35 / Vía Panamericana / Saraguro / Puente de Sinicapac, vía Ñamarín.
- E35 / Vía Panamericana / Saraguro / San Vicente / Frente al parque de La Madre
- E35 Panamericana / Loja - Saraguro / Sector El Estadio
PICHINCHA
Cayambe
- E35 Cangahua
- E35 San Isidro del Cajas
- E35 Pingulmí
- E28 Cajas Jurídico
Pedro Moncayo
- E28 Tabacundo - La Virgen - Loma Gorda
- Y de Tabacundo
Tabacundo
- E28 / Tupigachi / Diablo Huma
- E28 / A la altura de la Aduana
Los ciudadanos pueden revisar las vías afectadas en el siguiente enlace: https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/
Compartir