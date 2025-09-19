Entrenamiento policial dejó un uniformado muerto y otro desaparecido en Quijos

Un policía murió y otro desapareció durante un entrenamiento de GEMA en Quijos.

Dos policías fueron arrastrados por el río Quijos, en el sector de Guagrayacu, provincia de Napo. El hecho se registró durante un operativo del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) el jueves 18 de septiembre de 2025.

El cabo segundo Jefferson Pablo Guzmán, de 27 años, fue hallado sin vida a la orilla del río luego de ser arrastrado por un tramo. La Policía Nacional lamentó el fallecimiento del uniformado.

Uno de los instructores saltó al río para intentar auxiliarlo, pero fue arrastrado por la corriente. Las autoridades lo reportaron como desaparecido y aún lo buscan.

Los bomberos de Quijos retomaron la búsqueda este viernes. En el sitio también permanece personal policial.

Los uniformados se encontraban en el sitio cumpliendo con el XII Curso Avanzado del GEMA, en el que constan actividades como patrullaje de selva, cruce de obstáculos y pruebas de estanquidad de mochilas.

De acuerdo con los bomberos de Quijos, tres uniformados fueron arrastrados por la corriente. Uno de ellos intentó dar RCP a su compañero, pero no logró reanimarlo.

Ambos fueron rescatados por bomberos en un bote. Lamentablemente allí se confirmó la muerte de Guzmán. El otro uniformado fue trasladado a una casa de salud.

Un tercer policía fue arrastrado por la corriente y perdido de vista por sus compañeros y los equipos de rescate.