Dos sismos seguidos se registraron en Zamora Chinchipe
Dos movimientos sísmicos se registraron la tarde de este sábado 29 de agosto cerca de Yantzaza. El de mayor magnitud alcanzó 3.9.
Dos sismos se registraron en Zamora Chinchipe.
Instituto Geofísico.
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Actualizada:
29 ago 2026 - 15:50
Dos sismos se registraron de forma consecutiva la tarde de este sábado 29 de agosto de 2026 en Zamora Chinchipe, según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).
Uno de los movimientos ocurrió a las 15:26 y alcanzó una magnitud de 3.9. El epicentro se localizó a 23.86 kilómetros de Yantzaza, con una profundidad de 47 kilómetros, de acuerdo con los datos del evento proporcionados por el Instituto Geofísico.
Otro sismo se registró casi al mismo tiempo
De manera preliminar también se reportó un segundo movimiento de magnitud 3.7, registrado alrededor de las 15:26 y localizado cerca de Yantzaza.
Los primeros datos ubicaban este evento a aproximadamente 30 kilómetros de Yantzaza y a 84 kilómetros de profundidad.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre daños materiales o personas afectadas como consecuencia de los movimientos.
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