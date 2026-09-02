ECU 911 atendió más de 280 000 emergencias en Ecuador durante agosto de 2026

Guayas y Pichincha concentraron más emergencias atendidas por ECU 911 en agosto

El sistema ECU 911 coordinó la atención de más de 280 mil emergencias en Ecuador durante agosto de 2026.

Guayas y Pichincha concentraron el mayor número de alertas, mientras que los incendios forestales sumaron 518 casos.

Durante agosto de 2026, el ECU 911 coordinó la atención de 280 861 emergencias a escala nacional, en coordinación con las entidades encargadas de responder ante este tipo de situaciones.

La provincia con más emergencias atendidas fue Guayas, con 68 697 casos, seguida de Pichincha, con 68 381, y Azuay, con 16 174. En el resto de provincias se registraron 127 609 emergencias.

Seguridad Ciudadana fue el servicio con más atenciones

De acuerdo con el reporte, Seguridad Ciudadana concentró la mayor cantidad de emergencias durante agosto, con 189 636 casos. Le siguieron Tránsito y Movilidad, con 32 832, y Gestión Sanitaria, con 32 386.

También se coordinaron 10 979 emergencias relacionadas con servicios municipales, 5 865 por Gestión de Siniestros, 4 838 vinculadas al Servicio Militar y 4 325 correspondientes a Gestión de Riesgos.

518 incendios forestales

Entre las emergencias atendidas durante agosto están los incendios forestales. En total, el ECU 911 coordinó la atención de 518 eventos de este tipo en todo el país.

Guayas registró 189 incendios forestales, la cifra más alta entre las provincias reportadas.

Le siguieron Imbabura, con 86, y Carchi, con 75. En otras provincias se contabilizaron 158 incendios forestales.

Las cifras corresponden a las emergencias coordinadas por el ECU 911 durante agosto de 2026.

El sistema recibe las alertas y coordina la respuesta con las instituciones correspondientes, de acuerdo con el tipo de emergencia reportada.