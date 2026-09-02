¡En Vivo! Barcelona vs. Independiente del Valle: el retorno del ‘Kitu’ Díaz al Monumental

Un entrenamiento de Barcelona previo al juego de Copa Ecuador.

El Estadio Monumental Banco Pichincha se alista para albergar uno de los duelos más atractivos y determinantes de la vigésima octava jornada de la LigaPro 2026.

Los amarillos y los negriazules saltarán al gramado con la obligación imperiosa de sumar de a tres puntos para no perder pisada en la parte alta de la tabla de posiciones, cuando el torneo entra en su recta de definición.

Barcelona Sporting Club afronta este compromiso bajo una presión considerable tras haber sufrido un traspié por 0-2 en su visita a Manta F.C.

El conjunto dirigido tácticamente necesita reencontrarse urgentemente con su mejor versión futbolística y con la contundencia ofensiva para recuperar la confianza de su hinchada en la calurosa noche de Guayaquil.

La nota más destacada en la previa del campamento canario pasa por el esperado retorno de Damián 'Kitu' Díaz a la dinámica principal del equipo.

El regreso del talentoso mediocampista genera enorme expectativa entre los aficionados, quienes confían en que su jerarquía y visión de juego sirvan como el catalizador necesario para cambiar el rumbo anímico y futbolístico del club.

Por su parte, Independiente del Valle llega al fortín guayaquileño instalado en los puestos de vanguardia, manteniendo el estilo dinámico y vertical que lo caracteriza a lo largo de las últimas temporadas.

Los negriazules vienen de empatar 2-2 frente a Universidad Católica en un cotejo intenso, por lo que buscarán explotar las urgencias y los espacios que deje el cuadro local en defensa.

Este enfrentamiento táctico promete emociones de pronóstico reservado debido a las urgencias de ambos contendientes por consolidar sus respectivos objetivos institucionales en el campeonato ecuatoriano.