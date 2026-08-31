Regreso a clases: más de 12 000 policías se desplegarán desde este 1 de septiembre

Más de 12 000 policías custodiarán el regreso a clases en la Sierra y Amazonía.

Más de 12 000 policías se desplegarán desde este martes 1 de septiembre de 2026 por el inicio de clases del régimen Sierra-Amazonía en Ecuador.

El operativo comenzará a las 06:00 del 1 de septiembre y se extenderá hasta las 18:00 del viernes 4, debido al ingreso progresivo de los estudiantes a las instituciones educativas.

En total, la Policía Nacional movilizará a 12 249 servidores policiales en las 16 provincias de la Sierra y Amazonía y el Distrito Metropolitano de Quito.

También se utilizarán 1 364 patrulleros, 1 387 motocicletas, 15 Unidades Móviles de Atención Ciudadana, 37 buses, 23 camiones y tres ambulancias.

¿Dónde estarán los controles por el regreso a clases?

Los operativos se concentrarán principalmente durante los horarios de entrada y salida de los establecimientos educativos.

La Policía anunció patrullajes y presencia de agentes en puntos de alta circulación de estudiantes, entre ellos:

Paradas de transporte público

Parques y plazas

Espacios públicos

Centros comerciales

Sectores cercanos a escuelas y colegios

El dispositivo tendrá tres fases: antes, durante y después del retorno a las aulas.

Además, el ECU 911 mantendrá el monitoreo de los principales ejes viales y accesos a instituciones educativas para identificar posibles emergencias o incidentes.

Regreso a clases será escalonado

El año lectivo 2026-2027 de Sierra-Amazonía comenzará de forma progresiva desde el 1 de septiembre.

El cronograma establece que los primeros en regresar serán los estudiantes de Bachillerato, el martes 1 de septiembre.

El miércoles 2 será el turno de los alumnos de EGB Superior y Preparatoria, mientras que el jueves 3 de septiembre retornarán los estudiantes de EGB Media y Elemental.

La Policía también realizará controles y gestión del tránsito en las carreteras y vías que están bajo su competencia. En las demás se coordinarán acciones con los organismos locales encargados de la movilidad.

Ante el incremento de personas y vehículos alrededor de los establecimientos educativos, las autoridades recomendaron a las familias planificar las rutas con anticipación, especialmente durante los primeros días de clases.

También se aconseja utilizar transporte autorizado, evitar exhibir objetos de valor y pedir a niños y adolescentes que no acepten alimentos, bebidas u objetos de desconocidos.

Cualquier emergencia, delito o situación sospechosa puede reportarse a través del ECU 911.