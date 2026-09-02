Evacúan universidad tras alerta por posible explosivo en la avenida 12 de Octubre en Quito

En la intersección de las avenidas 12 de Octubre e Isabel La Católica se registró una presunta amenaza de explosivo.

Una alerta relacionada con una posible amenaza de explosivo movilizó a unidades de la Policía Nacional y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en el centro-norte de Quito.

El ECU 911 informó que la emergencia está relacionada con "un incidente de seguridad ciudadana" registrado en la intersección de las avenidas 12 de Octubre e Isabel La Católica.

Estudiantes son evacuados

Una universidad ubicada en esa zona evacuó a los estudiantes ante la amenaza de explosivo. Además, se suspenden las clases en esa institución de educación superior durante este martes 2 de septiembre.

"A fin de precautelar la integridad de todos los miembros de la comunidad y siguiendo las directrices de la Policía, se ha procedido a evacuar las instalaciones de la Universidad", señaló la institución educativa en sus redes sociales.

Además la Universidad dijo que la evacuación de sus instalaciones "se mantendrá hasta que las autoridades competentes realicen las verificaciones correspondientes y determinen que existen las condiciones seguras para el reingreso de la comunidad universitaria".

La institución también dispuso que quienes hayan dejado sus pertenencias dentro de las instalaciones podrán retirarlas una vez que las autoridades permitan el reingreso.

Además, indicó que las personas que tengan "la posibilidad de retirarse a sus hogares pueden hacerlo y deberán mantenerse atentos a su correo".

Otra de las universidades que queda en el sector de la av. 12 de octubre también indicó que el ECU 911 recomendó a la comunidad educativa "permanecer en el punto seguro (Estadio Politécnico) mientras las autoridades realizan las verificaciones".

Ante la amenaza, esa universidad "activó sus protocolos y brigadas de seguridad para facilitar la evacuación ordenada de estudiantes".

Cierre vial

Tras recibir la alerta, se coordinó el desplazamiento de los equipos de emergencia hacia el sitio para realizar los procedimientos y verificar la amenaza.

Como medida preventiva, la circulación vehicular por la avenida 12 de Octubre se encuentra cerrada mientras las autoridades atienden la emergencia.

Está cerrado el paso deprimido de la av. 12 de Octubre, en sentido sur-norte y en el ingreso de esa vía, desde el Redondel de las Focas, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El ECU 911 recomendó a los conductores utilizar rutas alternas y evitar acercarse al sector mientras continúan las labores de la Policía Nacional. La AMT señaló que se puede circular por a Toledo y av. 10 de Agosto.