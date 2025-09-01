Ecuador tendrá 11 días de feriados nacionales en el 2026; conozca el calendario oficial
El Viceministerio de Turismo publicó el cronograma de feriados en Ecuador hasta 2030. Por ejemplo, en 2026 habrá 11 días de descanso.
La playa es uno de los destinos más escogidos por los ecuatorianos en los días de feriado.
01 sep 2025 - 11:45
El Viceministerio de Turismo publicó, este lunes 1 de septiembre del 2025, el calendario de feriados nacionales del 2025 hasta el 2030.
Según el cronograma oficial, Ecuador tendrá 11 días de descanso, no recuperables, en el 2026. A continuación, el detalle:
- Año Nuevo: Jueves 1 de enero.
- Carnaval: Lunes 16 y martes 17 de febrero.
- Viernes Santo: Viernes 3 de abril.
- Día del Trabajo: Viernes 1 de mayo.
- Batalla de Pichincha: Cae el domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo.
- Primer Grito de la Independencia: Lunes 10 de agosto.
- Independencia de Guayaquil: Viernes 9 de octubre.
- Día de Difuntos: Lunes 2 de noviembre.
- Independencia de Cuenca: Martes 3 de noviembre.
- Navidad: Viernes 25 de diciembre.
El descanso obligatorio del 1 de enero, 25 de diciembre y martes de Carnaval no se trasladan de acuerdo a la disposición general cuarta de la Ley Orgánica del Servicio Público y al artículo 65 del Código del Trabajo.
¿Cuántos feriados quedan en el 2025?
En este 2025 aún quedan cuatro días de feriado nacionales y en el caso de Quito un feriado más por las fiestas de fundación, el 6 de diciembre.
La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.
Los días de asueto que quedan a escala nacional en este año son:
- 9 de octubre, Independencia de Guayaquil: El día libre será el viernes 10 de octubre
- 2 de noviembre, Día de los Difuntos: El feriado será el martes 4 de noviembre.
- 3 de noviembre, Independencia de Cuenca: El día libre se une al feriado por el Día de los Difuntos y será el mismo lunes 3.
- 25 de diciembre, Navidad: Este día no puede ser trasladado al viernes, así que se mantendrá como día libre el jueves.
Calendario de feriado hasta el 2030
