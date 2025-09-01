Ecuador tendrá 11 días de feriados nacionales en el 2026; conozca el calendario oficial

La playa es uno de los destinos más escogidos por los ecuatorianos en los días de feriado.

El Viceministerio de Turismo publicó, este lunes 1 de septiembre del 2025, el calendario de feriados nacionales del 2025 hasta el 2030.

Según el cronograma oficial, Ecuador tendrá 11 días de descanso, no recuperables, en el 2026. A continuación, el detalle:

Año Nuevo: Jueves 1 de enero.

Carnaval : Lunes 16 y martes 17 de febrero.

Viernes Santo : Viernes 3 de abril.

Día del Trabajo: Viernes 1 de mayo.

Batalla de Pichincha: Cae el domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo.

Primer Grito de la Independencia : Lunes 10 de agosto.

I ndependencia de Guayaquil : Viernes 9 de octubre.

Día de Difuntos : Lunes 2 de noviembre.

Independencia de Cuenca : Martes 3 de noviembre.

Navidad: Viernes 25 de diciembre.

El descanso obligatorio del 1 de enero, 25 de diciembre y martes de Carnaval no se trasladan de acuerdo a la disposición general cuarta de la Ley Orgánica del Servicio Público y al artículo 65 del Código del Trabajo.

¿Cuántos feriados quedan en el 2025?

En este 2025 aún quedan cuatro días de feriado nacionales y en el caso de Quito un feriado más por las fiestas de fundación, el 6 de diciembre.

La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.

Los días de asueto que quedan a escala nacional en este año son:

9 de octubre, Independencia de Guayaquil : El día libre será el viernes 10 de octubre

: El día libre será el viernes 10 de octubre 2 de noviembre, Día de los Difuntos : El feriado será el martes 4 de noviembre.

: El feriado será el martes 4 de noviembre. 3 de noviembre, Independencia de Cuenca : El día libre se une al feriado por el Día de los Difuntos y será el mismo lunes 3.

: El día libre se une al feriado por el Día de los Difuntos y será el mismo lunes 3. 25 de diciembre, Navidad: Este día no puede ser trasladado al viernes, así que se mantendrá como día libre el jueves.

Calendario de feriado hasta el 2030