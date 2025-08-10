Ecuador buscará la acreditación mundial en Medicina para ayudar a sus estudiantes en Argentina

Ante la situación de estudiantes ecuatorianos de medicina en Argentina, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) informó que ha solicitado formalmente ser evaluado por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).

El objetivo de esta evaluación es acreditar las 22 carreras de medicina que se ofertan en Ecuador. Esto, como respuesta al anuncio realizado por el Ministerio de Capital Humano de Argentina, que únicamente convalidará los títulos médicos avalados por WFME.

"El CACES ha recibido la respuesta oficial de ser un organismo elegible y se prepara para el proceso de evaluación”, reza en el documento.

Asimismo, se ratificó el compromiso de Ecuador con la calidad, experiencia y transparencia de los procesos educativos y rechazó cualquier acto que vaya en contra de eso principios.

“Deseamos que los hechos se esclarezcan y se realicen los correctivos necesarios para no afectar a los estudiantes y a la comunidad ecuatoriana residente en Argentina”, se expresa en el comunicado, ante las denuncias de fraude durante los exámenes de acceso a los cupos de residencia médica a sus sistema de salud, que involucró a postulantes ecuatorianos.