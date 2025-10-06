Ecuador amanece con cinco cierres viales este lunes 6 de octubre, en el día 15 del paro

El paro en Ecuador es liderado por el movimiento indígena.

Ecuador cumple 15 días de paro, este lunes 6 de octubre del 2025, contra la eliminación del subsidio al diésel. Esta decisión del Gobierno de Daniel Noboa ha provocado focos de protestas en diferentes provincias del país, principalmente en Imbabura.

Según el reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, de las 06:07, hay cierres viales en cinco puntos de Imbabura por presencia de manifestantes.

En esa provincia, está verrada la vía Ibarra-Zuleta-Olmedo-Cayambe, a la altura del barrio San Francisco (La Esperanza) y el puente de Rumipamba.

También está cerrada la vía Otavalo-Cotacachi está cerrada a la altura de Carabuela, en Peguche. Manifestantes mantienen la presencia de obstáculos en la calzada, quema de llantas y montículos de tierra.

Además se registran bloqueos en la vía Natabuela – Antonio Ante. Está cerrada a la altura de los semáforos de Natabuela. Lo mismo ocurre en la vía Otavalo-Cajas y en el eje vial rural Otavalo-Quiroga.

Inicialmente Carchi también fue un punto de protestas. Sin embargo, este lunes 6 de octubre amaneció con todas las vías habilitadas.

El movimiento indígena, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dice que el paro se mantendrá hasta que se derogue el Decreto con el que se eliminó el subsidio al diésel. Mientras que el Gobierno insiste en que la medida es necesaria para equilibrar las finanzas públicas.