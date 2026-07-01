Terremotos en Venezuela: Los 6 impactos que enfrentan los niños damnificados

Niños juegan fútbol en un albergue temporal tras los terremotos en Venezuela.

A una semana de los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela, la emergencia humanitaria golpea a la población más vulnerable: los niños, niñas y adolescentes.

Según estimaciones de Unicef, alrededor de 680 000 menores de edad forman parte de los 1,8 millones de personas que requieren asistencia humanitaria tras la tragedia.

El organismo internacional señala que los daños en viviendas, hospitales, escuelas y sistemas de abastecimiento de agua han generado una crisis que va más allá de las pérdidas materiales y que amenaza el bienestar físico y emocional de miles de niños.

Impactos de los terremotos en los niños

1. Niños que quedaron huérfanos o separados de sus familias

Una de las consecuencias de la catástrofe es la situación de menores que perdieron a sus padres o familiares durante el colapso de edificios y viviendas.

Las autoridades y organismos humanitarios trabajan en la identificación de niños que permanecen solos o en la localización de familiares que puedan hacerse cargo de ellos, mientras continúan las labores de rescate y registro de víctimas.

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2. Interrupción de la educación por daños en escuelas

La emergencia también ha afectado el acceso a la educación. De acuerdo con información preliminar, solo en el Distrito Capital se reportan daños en 432 establecimientos educativos, cifra que representa más de un tercio de las escuelas de la zona.

Además, varios centros educativos que no sufrieron daños estructurales están siendo utilizados como refugios temporales para familias desplazadas, lo que dificulta el retorno de los estudiantes a las aulas.

3. Mayor riesgo de violencia y abuso

La organización humanitaria Plan International advirtió que los niños y adolescentes afectados por el desastre pueden enfrentar un mayor riesgo de violencia, explotación y abuso.

La pérdida de hogares, la separación familiar y las condiciones de hacinamiento en albergues temporales aumentan la vulnerabilidad de los menores y hacen necesaria una mayor protección durante la respuesta humanitaria, según esta ONG.

4. Dificultades para acceder a atención médica

Los daños registrados en hospitales de estados como La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua y Falcón están afectando la atención sanitaria de miles de personas.

Según Unicef, muchos centros médicos operan por encima de su capacidad, lo que limita el acceso a servicios esenciales para niños, recién nacidos y mujeres embarazadas.

5. Escasez de agua potable y servicios básicos

Otro de los problemas más urgentes es la afectación de los sistemas de agua y saneamiento. Miles de familias enfrentan dificultades para acceder a agua potable segura, una situación que incrementa el riesgo de enfermedades.

“Los hospitales están operando más allá de su capacidad, miles de niños no tienen acceso fiable a agua potable y muchas escuelas han resultado dañadas”, declaró Manuel Rodríguez Pumarol, representante de Unicef en Venezuela.

6. Impacto emocional y pérdida de rutinas

Más allá de los daños físicos, los terremotos han provocado una afectación emocional en los menores.

Unicef Venezuela advierte que la pérdida de rutinas e inestabilidad física y emocional afecta el bienestar de los niños y adolescentes.

Los dos terremotos en Venezuela dejaron unos 2 000 muertos y miles de desaparecidos, en medio de la desolación y la urgencia de ayuda para los damnificados.