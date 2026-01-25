Novios extranjeros renovaron sus votos en la iglesia de San Francisco y viajaron en Metro

Los novios viajaron en metro para llegar a la iglesia de San Francisco, para renovar sus votos matrimoniales.

Una escena poco habitual sorprendió a los usuarios del Metro de Quito en enero del 2026. Una novia, vestida de rosa, su esposo y un grupo de invitados abordaron el tren como parte de una celebración de amor que rompió con los esquemas tradicionales.

Jena, una ciudadana estadounidense originaria de New Jersey, decidió trasladarse en el sistema de transporte capitalino para renovar sus votos matrimoniales en la Iglesia de San Francisco, en pleno Centro Histórico.

La pareja inició su recorrido en la estación El Ejido y se dirigió hacia el centro de la ciudad, convirtiendo un trayecto cotidiano en una postal inesperada. Vestidos de boda, sonrisas y aplausos espontáneos acompañaron el viaje, mientras decenas de pasajeros sacaban sus celulares para registrar el momento. La imagen de la novia, comparada en redes sociales con una “princesa de Disney”, se viralizó rápidamente.

Lejos del lujo o la exclusividad, los novios optaron por una experiencia distinta y cercana. Usar el Metro no fue solo una decisión práctica, sino una forma de integrarse a la dinámica urbana de Quito y compartir su celebración con quienes viajaban junto a ellos. La escena mostró una ciudad viva, donde lo cotidiano puede transformarse en algo extraordinario.

El propio novio confirmó luego que el recorrido en Metro formó parte integral de la experiencia de renovación de votos, tanto de ida como de regreso. Su testimonio dio contexto a los videos y fotografías que circularon ampliamente en redes sociales y despertaron comentarios de ternura y admiración.

La ceremonia religiosa se realizó en la Iglesia de San Francisco, uno de los templos más emblemáticos de la capital. Tras el acto, la pareja volvió a utilizar el Metro y continuó la celebración en Quinta Martina, donde se llevó a cabo la recepción.