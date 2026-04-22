Contraloría elimina uno de los ajustes para consultar declaraciones patrimoniales

La Contraloría eliminó la marca de agua en la consulta de las declaraciones patrimoniales juradas.

Tras varios cuestionamientos de abogados y organizaciones civiles, la Contraloría General del Estado hace un nuevo ajuste a la forma de visualizar las declaraciones patrimoniales juradas.

Hasta este 21 de abril de 2026, aparecía en el documento el nombre del consultante de la información, como una especie de marca de agua. Esa opción fue eliminada.

En su lugar, se visualiza un documento electrónico limpio. Sin embargo, el organismo mantiene la solicitud de datos personales para quienes quieran acceder a la información patrimonial.

En entrevista con 24 Horas, Gabriela Sulca, subcontralora de Auditoría, enfatiza que con esta medida se busca la transparencia en la información.

Además, recuerda que el tratamiento de la información de las declaraciones patrimoniales juradas no forma parte de la Ley de Transparencia, por lo que están en facultad de adoptar procedimientos para publicitar dicha información.

Es decir que quienes realicen sus consultas en esa opción de la web, deberán seguir ingresando sus datos personales.