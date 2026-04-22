Confirman el crimen de amiga de Andreína Lamota, desaparecida desde 2022

Personal de Criminalistica realizó el levantamiento del cuerpo de una mujer.

Tras cuatro años y tres meses de búsqueda, se confirma la muerte violenta de Jeniffer Banguera Cornejo, amiga de Andreína Lamota, sentenciada por el asesinato de su madre en Sauces 9, norte de Guayaquil.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre este caso. En su cuenta de Twitter, dijo que la identidad corresponde a un cuerpo encontrado previamente.

Según el funcionario, la investigación policial pudo establecer la responsabilidad y vinculación directa por este hecho de Lamota, sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato de su madre, ocurrido en octubre de 2025.

Andreína Lamota cumple su condena en la cárcel La Roca, de Guayaquil.

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