Día del Libro: Conozca las actividades de acceso libre en Quito

Cada 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro.

Cada 23 de abril, el mundo celebra el Día del Libro con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través de los derechos de autor.

Este año, Quito presenta una variada agenda de actividades gratuitas a las que los amantes de las letras pueden acceder.

Laboratorio de fanzine, intercambio de libros y mediaciones lectoras forman parte de la agenda para este jueves.

Conozca el detalle de las actividades

Taller de libros sonoros: Usando trozos de distintos tipos de papel se crearán libros sonoros. Se realizará en la Biblioteca Municipal de Llano Grande, ubicada en las calles Eduardo Racines y García Moreno, de 12:00 a 13:00.

Laboratorio de fanzine: Los participantes explorarán la presencia, representación y ausencia de las mujeres en textos patrimoniales mediante la lectura mediada y la creación de fanzines como forma de expresión personal y crítica.

La propuesta se desarrollará en la Biblioteca Municipal Federico González Suárez, en la Sala literatura (Centro Cultural Metropolitano), de 9:00 a 11:00.

Actividades para los más pequeños

Intercambio de historias: Los participantes pueden traer un libro y llevarse otro a cambio. Cada libro puede incluir una nota con el nombre y un comentario del lector, fomentando la lectura compartida.

La actividad será todo el día, en la Biblioteca Municipal El Ejido, en el parque El Ejido.

La caja sorpresa de los cuentos: Niñas y niños podrán crear una caja que permita fomentar nuevas historias. La propuesta será de 15:00 a 16:00, en la Biblioteca Municipal de Calderón, ubicada en las calles Carapungo y Lizardo Becerra.