Marcela Aguiñaga marca distancia de Rafael Correa tras críticas por nuevo Viceprefecto

Marcela Aguiñaga inicia la transición administrativa con Carlos Encalada, el nuevo viceprefecto designado por el Consejo Provincial, Carlos Encalada, en medio de un fuerte intercambio de mensajes con el expresidente, Rafael Correa.

"Él tiene sus posiciones, yo las mías"

La elección de Encalada como nuevo viceprefecto abrió una grieta política que rápidamente se trasladó a redes sociales. Correa cuestionó el proceso y lanzó duras críticas contra Aguiñaga.

El exmandatario puso en duda la legitimidad de la terna presentada para el cargo y habló de supuestas irregularidades.

Frente a estos señalamientos, Aguiñaga optó por una postura de distancia. Al ser consultada por los medios, respondió con un mensaje claro: “Él tiene sus posiciones, yo tengo las mías”.

Respecto del señor Correa no tengo nada que decir. Él tiene sus posiciones y yo tengo las mías, y bueno ya está. Marcela Aguiñaga, Prefecta del Guayas.

La prefecta evitó profundizar en la polémica, pero dejó en evidencia que no existe intención de escalar el conflicto desde su lado.

El cruce escala en redes sociales

La reacción de Correa no tardó en llegar. A través de sus redes, publicó un mensaje crítico en el que calificó lo ocurrido como uno de los episodios más polémicos en la política del Guayas.

En su pronunciamiento, utilizó términos fuertes para referirse a la decisión de Aguiñaga y cuestionó sus motivaciones.

Críticas de Correa: El expresidente calificó el proceso como "irregular" e insinuó la existencia de intereses ocultos detrás del nombramiento.

El expresidente calificó el proceso como "irregular" e insinuó la existencia de intereses ocultos detrás del nombramiento. Postura de la Prefecta: Aguiñaga se enfoca en la institucionalidad y asegura que la prioridad es la provincia, no las disputas digitales.

Tuit de Rafael Correa X/MashiRafael

Una transición en medio del conflicto

Mientras tanto, la Prefectura del Guayas se prepara para una nueva etapa administrativa.

Aguiñaga ha señalado que el foco estará en obras viales, desarrollo productivo y proyectos con financiamiento internacional.

Estas acciones son clave en medio de la temporada invernal, que exige respuestas rápidas en infraestructura.

Prioridades de gestión

La prefecta aseguró que su administración continuará trabajando en iniciativas que beneficien a la provincia, pese al ruido político.

El objetivo, según indicó, es mantener la ejecución de proyectos y no frenar la gestión pública por disputas.