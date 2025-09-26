Fiscalía formula cargos contra 39 detenidos por la masacre en la cárcel de Esmeraldas

La Fiscalía General del Estado informó que se formulan cargos en contra de 39 detenidos por su presunta participación en el delito de asesinato en la última masacre carcelaria en Ecuador. Esto tras el levantamiento de 17 cadáveres en el Centro de Privación de Libertad No. 2 en Esmeraldas.

Los agentes de la Fiscalía realizan este procedimiento después de que los militares y la Policía tomaron el control del centro carcelario en medio de la incertidumbre de los familiares que siguen reclamando a las autoridades.

La masacre carcelaria ocurrió en Esmeraldas el jueves 25 de septiembre de 2025. Varias detonaciones fueron escuchadas desde horas de la madrugada. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) confirmó que los enfrentamientos dejaron al menos 17 presos muertos.

Según las primeras investigaciones, los presos del pabellón C alertaron de una persona muerta al interior de la celda. Cuando un uniformado se acercó a verificar estos le sustrajeron las llaves de las celdas. Los presos se llevaron un fusil del soldado. De esta manera, los presos salieron hacia otros pabellones.

La Policía apuntó que el ataque fue prepetrado por el Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) 'Los Tiguerones' en contra de sus rivales de 'Los Lobos', 'Los Choneros' y otros grupos delincuenciales.