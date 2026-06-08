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Ecuador

Galápagos cierra temporalmente acceso a Tortuga Bay por oleaje

Las autoridades del Parque Nacional Galápagos adoptaron la medida hasta este miércoles 10 de junio, para precautelar a los visitantes.

El Parque Nacional Galápagos dispone el cierre temporal de la playa Tortuga Bay, en el archipiélago, debido a condiciones de oleaje.

Parque Nacional Galápagos

Autor

Teresa Menéndez

Actualizado:

08 jun 2026 - 19:29

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La Dirección del Parque Nacional Galápagos resolvió el cierre temporal del acceso a la playa Tortuga Bay, ubicada en la isla Santa Cruz.

Según la circular No. 11, emitida por la capitanía de Puerto Ayora, se prevén condiciones de oleaje de alta energía y mar agitado en las costas de Galápagos.

Por eso, se decidió su cierre temporal, para precautelar la seguridad de los visitantes y reducir riesgos asociados a esas condiciones oceanográficas. 

La restricción estará vigente durante los periodos de marea alta

  • Martes 9 de junio: de 06H00 a 12H00. 
  • Miércoles 10 de junio: de 06H00 a 12H00.

Durante ese lapso, autoridades del Parque evaluarán las condiciones, para anunciar su reapertura.

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