ECU 911 reporta bandera roja en tres playas de Manabí este lunes 8 de junio

Bandera de color rojo en las playas de San Jacinto (Sucre), Puerto Cayo (Jipijapa) y El Murciélago (Manta).

El ECU 911 Portoviejo informó este lunes 8 de junio que tres playas de Manabí mantienen bandera roja debido a las condiciones del mar.

Según el reporte oficial, la alerta se registra en las playas de San Jacinto, en el cantón Sucre; Puerto Cayo, en Jipijapa; y El Murciélago, en Manta.

Además, en la playa de Crucita, en Portoviejo, se mantiene bandera amarilla, lo que representa precaución para los bañistas.

Desde el Centro Zonal ECU 911 Portoviejo se realiza monitoreo permanente en distintos balnearios de la provincia para verificar las condiciones marítimas y prevenir emergencias.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos prestar atención a la señalética y seguir las indicaciones de los organismos de respuesta desplegados en las playas.

Oleaje afecta zonas de Santa Elena y Galápagos

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que mantiene monitoreo permanente ante el arribo de olas de alta energía desde el suroeste del Pacífico hacia las costas continental e insular del Ecuador.

Según el reporte oficial, el oleaje supera los 2,5 metros en la Costa continental y alcanza más de 3 metros en Galápagos.

Las autoridades reportaron fuerte impacto del mar en sectores de Santa Elena como Puerto Chanduy, Libertador Bolívar, Montañita, Olón, Escollera de La Libertad y Mar Bravo, donde incluso se ejecutan labores de limpieza de vías.

Además, en Villamil Playas, provincia del Guayas, servidores turísticos suspendieron actividades de forma preventiva ante las condiciones marítimas.

La SNGR señaló que hasta las 15:00 de este jueves 8 de junio no se registran emergencias en Manabí, El Oro ni Esmeraldas y confirmó que continúa la coordinación con distintas instituciones para vigilar el comportamiento del mar.