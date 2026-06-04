Avión de Iberia sufrió percance en la pista del aeropuerto de Guayaquil

Momento del percance del avión de Iberia en la pista del aeropuerto de Guayaquil durante el evento de arco de agua, este 4 de junio de 2026.

Lo que iba a ser una especie de vuelo inaugural terminó en un percance en la pista del aeropuerto "José Joaquín de Olmedo" de Guayaquil.

Un avión de Iberia quedó con una de sus alas rotas tras impactar con una motobomba de los bomberos. El incidente ocurrió cerca del mediodía de este 4 de junio de 2026.

Se trata de un Airbus A350-941, un nuevo modelo que la aerolínea -con capacidad para 348 pasajeros- había traído a Guayaquil, por lo que pidió un arco de agua.

Según información preliminar, durante su rodaje en la pista, la punta del ala rozó con el brazo de extensión/torreta de la motobomba de bomberos.

El aeropuerto activó los protocolos de emergencia, y evacuó a los pasajeros y la tripulación. Todos resultaron ilesos tras el percance.

El avión cubría la ruta Guayaquil-Madrid y estaba con su capacidad total al momento de la partida internacional.

Mientras, la aerolínea busca reubicar a los viajeros para que retomen sus rutas de destinos.