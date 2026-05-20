Gobierno adjudicó un tramo del Quinto Puente en Guayaquil

El proyecto del Viaducto Sur o quinto puente para Guayaquil será reestructurado

El Ministerio de Infraestructura y Transporte adjudicó la construcción del Tramo 1A del proyecto Quinto Puente, una obra con la que se busca mejorar la movilidad en el sur de Guayaquil, además de facilitar el acceso hacia la zona portuaria.

Según informó el Ministerio, la inversión referencial de la obra supera los USD 130 millones, e incluye estudios, ejecución de obra, mantenimiento, fiscalización y pago de expropiaciones.

El Tramo 1A contempla la construcción del viaducto sobre la av. Cacique Tomalá y pasos a desnivel en la intersección con la av. 25 de Julio, sur de la urbe.

Además, obras complementarias orientadas a recuperar el entorno urbano, como espacios públicos, áreas verdes y zonas recreativas.

Según estimaciones del Ministerio, por estas vías circulan aproximadamente 20 mil vehículos diarios.

La obra tendrá un plazo referencial de 41 meses.

Tramos que estaban en manos de la Prefectura del Guayas

El Ministerio también anunció que en julio de 2026 se retomarán los trabajos de las vías de acceso correspondientes a los tramos 4 y 5.

Se trata de la obra que estaba en manos de la Prefectura del Guayas y cuyo contrato terminó unilateralmente el Ministerio, por supuestos incumplimientos.

Dicha construcción tendrá una inversión adicional de USD 118,6 millones.

La obra permitirá conectar la zona portuaria con los principales corredores viales por donde transitan productos provenientes de El Oro, Azuay, Chimborazo, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Tungurahua.

El proyecto del Viaducto Sur – Quinto Puente de Guayaquil se ejecuta por etapas. El ministro Roberto Luque dijo que la obra estaría terminada en 2029.