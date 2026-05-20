Estudiante resulta herido con cuchillo tras riña callejera en Alangasí

Un estudiante del Colegio Técnico Alangasí resultó herido durante una violenta riña callejera registrada en las inmediaciones del parque de Alangasí, en el suroriente de Quito.

El hecho quedó grabado en video y muestra el momento en que varios jóvenes, que vestían uniforme estudiantil, se enfrentan en plena vía pública.

Durante la pelea, uno de los involucrados utilizó un cuchillo, con el que hirió a otro estudiante, según consta en el video.

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La escena ocurrió frente a decenas de personas y en presencia de otros alumnos que intentaban detener la agresión y separar a los involucrados.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa que uno de los adolescentes resultó herido, pues tenía una mancha de sangre en la camiseta. Segundos después, el joven se desploma y queda tendido sobre el pavimento.

Pronunciamiento del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación dijo que se abrió una "investigación, en articulación con las entidades competentes, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar las acciones que correspondan conforme a la normativa vigente".

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Según la Cartera de Estado, el estudiante afectado recibe atención médica en una casa de salud y, conforme al reporte médico, se encuentra fuera de peligro, mientras continúa bajo observación y seguimiento profesional.

Además, el Ministerio "activó los protocolos de actuación, seguimiento y acompañamiento, brindando el apoyo necesario al estudiante y su familia, en articulación con las autoridades competentes".