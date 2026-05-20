China pone en marcha un tranvía inteligente que circula sin raíles físicos

El tranvía del futuro ya circula en China. No tiene rieles, sigue vías virtuales

La ciudad de Zhuzhou en China ya cuenta con uno de los proyectos de movilidad urbana más innovadores del mundo: un tranvía inteligente capaz de operar sin raíles físicos.

El sistema utiliza “vías virtuales” guiadas mediante sensores, cámaras y tecnología digital avanzada, eliminando la necesidad de construir infraestructura ferroviaria tradicional.

¿Cómo funciona?

El vehículo sigue líneas marcadas sobre la vía gracias a sistemas inteligentes de navegación y reconocimiento, permitiendo desplazamientos similares a los de un tranvía convencional, pero con menores costos de instalación.

El proyecto forma parte de los nuevos modelos de transporte desarrollados por China para modernizar la movilidad en grandes ciudades.

Una posible revolución en el transporte urbano

Especialistas consideran que este tipo de tecnología podría reducir significativamente los costos de construcción y mantenimiento del transporte público, además de ofrecer mayor flexibilidad para modificar rutas.

El modelo también despierta debate sobre el futuro de las ciudades inteligentes y la posibilidad de implementar sistemas similares en otras partes del mundo.