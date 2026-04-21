El Inamhi pronostica lluvias intensas en el Litoral hasta el 24 de abril

Las lluvias continuarán en Ecuador hasta este 24 de abril de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) actualizó su alerta meteorológica, y pronostica la presencia de lluvias en varias provincias del país.

En su informe número 29, de este 21 de abril de 2026, señala que las precipitaciones serán de variable intensidad en el Litoral, principalmente en Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Similar situación se vivirán en las zonas de estribación de la cordillera occidental y, con mayor intensidad, en el interior de la Amazonía.

El Inamhi estima estas condiciones climáticas hasta el viernes 24 de abril.

Marea alta en Guayaquil

La nueva advertencia del Inamhi coincide con previsiones de marea alta en Guayaquil.

Según Segura EP, se espera que para las 22H12 de este 21 de abril el nivel del agua bordee los 4,57 metros.

Por ello, recomienda que a la ciudadanía revisar la información, para estar alerta en sectores cercanos a esteros y ríos.