Colombia alista aranceles de hasta 75% para productos de Ecuador

Preocupación por aranceles y el impacto en el comercio bilateral

La ministra de Comercio de Colombia, Diana Morales, anunció que el decreto que fija nuevos aranceles a productos ecuatorianos podría firmarse esta misma semana.

La decisión forma parte de una estrategia del gobierno de Gustavo Petro para fortalecer la producción local.

¿Qué plantea el decreto?

Según explicó la funcionaria, el documento ya pasó por revisiones técnicas y actualmente está en fase de comentarios antes de su aprobación y firma final. El objetivo es ajustar las tarifas de importación para proteger sectores productivos en Colombia.

En este esquema, algunos bienes seguirán con arancel 0%, especialmente aquellos considerados insumos clave para la industria colombiana.

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La ministra de Comercio, Diana Morales, reveló que el decreto que fija nuevos aranceles a Ecuador podría firmarse esta semana: “Ya pasó el Comité Triple A, hoy está en comentarios y es posible que mañana se desfije, se revisen comentarios y observaciones, y pasa a… pic.twitter.com/xrqMv3SOQg — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) April 21, 2026

Aranceles de hasta 75%

La medida también contempla tarifas más altas, que irán del 30% al 75%, para productos que Colombia ya produce y puede abastecer en su mercado interno.

Esto significa que varios bienes provenientes de Ecuador podrían encarecerse, lo que afectaría su competitividad en el país vecino.

Impacto en el comercio regional

Aunque aún no entra en vigencia, el anuncio ya genera expectativa en el sector exportador. Un incremento de aranceles podría reducir aún más el flujo comercial entre ambos países.

La decisión también abre un nuevo escenario en la relación económica bilateral, donde Ecuador podría verse obligado a buscar alternativas o renegociaciones.