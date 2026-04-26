Comité para el Estudio del Fenómeno de El Niño actualiza perspectivas climáticas

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen) emitió un nuevo boletín con sus perspectivas climáticas para el país hasta el 5 de mayo de 2026.

Tras poner en contexto el escenario de lo que va de este mes, señala que las precipitaciones disminuirán hacia finales de abril e inicios de mayo.

Esta semana, las lluvias en el Litoral continuarán con posibles tormentas eléctricas en el interior.

Mientras que en la Sierra serán más frecuentes en el norte y sur hasta disminuir progresivamente.

En tanto, en la Amazonía persistirán las lluvias con tormentas eléctricas, especialmente en zonas cercanas a la cordillera. Y en las islas Galápagos, se esperan lluvias con tormentas hasta inicios de mayo.

Fenómeno El Niño

Existe cerca de un 62% de probabilidad de que el fenómeno El Niño se desarrolle a a partir de la mitad de 2026, sin que se pueda determinar su fuerza, señala el Erfen en su reciente boletín.

También aclara que la evolución global del fenómeno no se refleja igual en Ecuador, puesto que sus efectos dependen de condiciones locales del oceáno y la atmósfera. El monitero continúa.

¿Qué dice el Inamhi?

Hasta el 29 de abril de 2026, se esperan lluvias de variable intensidad en el interior del Litoral, especialmente en Esmeraldas, Manabí y Guayas.

Asimismo, en zonas de estribación de la cordillera occidental y con mayor intensidad en la Amazonía y zonas de la Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).