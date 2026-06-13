'Somos un equipo con más experiencia': Beccacece y Preciado hablan antes del debut de La Tri

"Lo que importa es que estemos unidos y comprometidos al máximo", sostuvo el técnico Sebastián Beccacece este sábado 13 de junio, a pocas horas del debut de Ecuador frente a Costa de Marfil en el Mundial 2026.

"Lo que importa es que estemos unidos, que estemos comprometidos al máximo y que nos hagamos responsables y conscientes para afrontar a un rival tan joven como nosotros", precisó el estratega argentino, al mismo tiempo que agradeció a la afición por el apoyo constante a la Selección.

Asimismo, Beccacece destacó las cualidades de juego de Ecuador. "Los primeros defensores son los delanteros. Nos gusta presionar hacia adelante, nos gusta estar muy cerca, tapar pases que pueden ser peligrosos y tenemos jugadores especialistas en la zona defensiva", dijo.

Ecuador llegó este sábado a Filadelfia, donde enfrentará a Costa de Marfil el domingo 14 de junio. El encuentro empezará a las 18:00 (hora de Ecuador) y sera transmitido en vivo y en señal abierta por Teleamazonas y Teleamazonas.com.

'Somos un grupo con más experiencia'

Angelo Preciado, quien también estuvo presente en la rueda de prensa aseguró que el equipo ha trabajado en acciones que les permita mejorar y contrarrestar al rival. "Sabemos que Costa de Marfil es una de las selecciones difíciles".

Para el defensa tricolor la unión del equipo ha sido fundamental para seguir las indicaciones del DT. "Somos muy sólidos y seguimos trabajando para afinar y mejorar en cada aspecto de juego", precisó.

Para Preciado, el Mundial de Catar 2022 les dejó muchos aprendizajes. "Somos un grupo con mucha más experiencia, confiamos en el trabajo que el profe viene haciendo, que nos ha dado las herramientas para mejorar en cada aspecto, y aquí estamos para hacer lo mejor", afirmó.