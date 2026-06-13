Hincapié firma un sticker viral y causa sensación en los hinchas de Ecuador en el Mundial 2026

El autógrafo que firmó Piero Hincapié a un hincha ecuatoriano en Columbia.

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié causó furor entre los aficionados de La Tri, durnate una firma de autógrafos en Columbus, Estados Unidos, donde la selección de Ecuador se preparó previo a su primer partido de la Copa del Mundo.

Mientras compartía con los hinchas, una aficionada le presentó un sticker inspirado en una imagen que semanas atrás se difundió masivamente en internet tras un percance con su uniforme durante un partido.

Lejos de mostrarse incómodo, Hincapié reaccionó con naturalidad, tomó el adhesivo y estampó su firma entre sonrisas.

El momento fue captado por varios aficionados y comenzó a circular en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron el buen humor y la sencillez del zaguero ecuatoriano.

La Tri afina detalles para su estreno mundialista

El episodio ocurrió en medio de la preparación de la Selección ecuatoriana para su primer compromiso en la Copa del Mundo 2026.

La Selección ecuatoriana de fútbol inició su traslado hacia Filadelfia, Estados Unidos, este sábado 13 de junio de 2026, con la mirada puesta en el encuentro que sostendrá ante Costa de Marfil el domingo 14 de junio por el Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la Tri compartió imágenes del momento en que los jugadores y el cuerpo técnico abordaron el bus para emprender el viaje.