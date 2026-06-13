Policía de Boston hace cascaritas y desató la euforia de los hinchas en el Mundial 2026

Un policía hace cascaritas en Estados Unidos durante la previa de un partido.

La fiebre del Mundial 2026 ya se vive en las calles de Estados Unidos. Un momento espontáneo protagonizado por un policía de Boston se volvió viral en redes sociales este sábado 13 de junio de 2026.

El hecho ocurrió cuando un grupo de hinchas retó al uniformado a demostrar sus habilidades con el balón y arrancó aplausos entre decenas de aficionados que se encontraban reunidos en una zona de concentración de fanáticos.

Entre bromas, cánticos y un ambiente festivo propio de la Copa del Mundo, el agente aceptó el desafío y comenzó a realizar toques y dominadas frente a los presentes.

Lo que parecía una simple ocurrencia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. El policía logró mantener el control de la pelota durante varios segundos, provocando la reacción inmediata de los aficionados, quienes lo alentaron y celebraron cada movimiento.

Los videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la actitud del uniformado y el ambiente de camaradería que se vive durante el torneo.