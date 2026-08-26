Así afecta a los ecuatorianos la suspensión de citas para visas de inmigrante en EE.UU.

Los ecuatorianos que están tramitando una visa para residir permanentemente en Estados Unidos enfrentan un nuevo escenario. El Departamento de Estado suspendió temporalmente las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo.

La pausa se anunció este miércoles 26 de agosto de 2026 mientras se capacita al personal consular sobre nuevos y más estrictos procedimientos. Por ahora, no existe una fecha oficial para reanudar las citas.

¿Qué pasa con los ecuatorianos?

La medida alcanza a quienes tramitan visas de inmigrante, utilizadas para establecerse permanentemente en Estados Unidos.

Estados Unidos todavía no ha informado cuántos ecuatorianos tienen entrevistas suspendidas o reprogramadas, por lo que no existe una cifra oficial de afectados en el país.

Sin embargo, en Ecuador, el procesamiento de visas de inmigrante se concentra en Guayaquil, según el listado oficial del Departamento de Estado.

Cuatro de cada 10 visas B fueron negadas

La suspensión ocurre en un momento en que los ecuatorianos también enfrentan altos niveles de rechazo en otro tipo de visas.

Durante el año fiscal 2025, Ecuador registró una tasa ajustada de rechazo del 42,24% para las visas tipo B, utilizadas principalmente para turismo y negocios, según el Departamento de Estado.

Es decir, aproximadamente cuatro de cada 10 solicitantes ecuatorianos terminaron el año fiscal con una visa negada. En 2024, la tasa había sido de 36.99%; en 2023, de 26.67%; y en 2022, de 17.51%.

Estas visas B no forman parte de la suspensión de citas para visas de inmigrante, pero las cifras muestran el difícil escenario migratorio que enfrentan los ecuatorianos.

Cuatro de cada 10 visas B fueron negadas. Teleamazonas.com

Más de 57.000 ecuatorianos deportados desde 2019

La presión migratoria también se refleja en los retornos. Según cifras de la Cancillería, entre 2019 y el 26 de enero de 2026 fueron deportados desde Estados Unidos 57 406 ecuatorianos.

Solo durante 2025, Cancillería registró 104 vuelos de deportación con 9 534 ecuatorianos, según su Rendición de Cuentas. En 2023 fueron 18 449 y en 2024, más de 13 000.

¿Por qué Estados Unidos suspendió las citas?

El Departamento de Estado explicó que necesita capacitar a su personal consular en nuevos procedimientos. Mientras se desarrolla esta formación, las citas serán ajustadas y los cambios se comunicarán directamente a cada solicitante.

La suspensión no significa que las visas vigentes de los ecuatorianos hayan sido canceladas y tampoco implica que se hayan suspendido las visas B1/B2 de turismo y negocios.

Para los ecuatorianos que sí se encuentran en un proceso de visa de inmigrante, la principal consecuencia por ahora será esperar la reprogramación de sus entrevistas hasta que Estados Unidos normalice el servicio.