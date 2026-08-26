El Fenerbahçe deja al Lyon fuera de la Liga de Campeones

El portero brasileño del Fenerbahçe, Ederson se lanza para detener el balón durante el partido de vuelta de la eliminatoria de clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA

En la eliminatoria estelar de los playoffs de acceso al grupo único de la Liga de Campeones europea, el Fenerbahçe consiguió su boleto al vencer 2-1 en su visita al Lyon, este miércoles.

Fue en el partido de vuelta de una eliminatoria en la que habían empatado 1-1 en la ida, la pasada semana en Estambul.

El kosovar Vedat Muriqi (minuto 24) y el inglés Archie Brown (28') marcaron para el Fenerbahçe antes de la media hora de partido.

Malick Fofana (61') acortó la desventaja a la hora de juego y el Lyon estuvo intentándolo hasta el final, viendo incluso cómo le anulaban dos goles por fuera de juego.

Será por lo tanto el Fenerbahçe, un equipo especialmente reforzado para esta temporada con nombres como Romelu Lukaku o Mason Greenwood, quien esté el jueves en el sorteo de la Champions.

El Lyon tendrá que conformarse con jugar la Europa League y Francia tendrá solo tres equipos en esta Champions: el defensor del título PSG, el Lens y el Lille.

En otros duelos que se resolvieron este miércoles y que también tenían en juego un boleto para el gran sorteo de Champions del jueves, el AEK Atenas y el Viking noruego se clasificaron gracias a su respectivos triunfos contra el Levski Sofía (4-0) y el Dinamo de Zagreb (3-1).

En la prórroga se clasificó el Slovan Bratislava, ganando 2-1 en el campo del Celje esloveno, con el que había empatado 1-1 en la ida en Eslovaquia.

El martes se habían clasificado tres equipos: el Bodo/Glimt noruego, el Shaba azerbaiyano y el Linz austríaco.

Todos ellos se suman a los 29 equipos que estaban ya clasificados desde el pasado curso para jugar la Champions 2026-2027, en la que los grandes favoritos conocerán el jueves su suerte en la fase de liguilla, con el sorteo de Mónaco, que servirá para levantar el telón de la nueva temporada del torneo más importante para los clubes europeos.