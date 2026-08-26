Michael Morales peleará en Ecuador: fecha, rival y precio de entradas para el evento en Quito

El peleador ecuatoriano Michael Morales celebra su ascenso al Top 3 del peso wélter de la UFC, consolidando su récord invicto y acercándose a una posible oportunidad por el título mundial.

El peleador ecuatoriano de la UFC, Michael Morales, volverá a competir en territorio nacional. El luchador tricolor encabezará la llegada de la liga de artes marciales HYPE Fighting a Ecuador, un espectáculo de nivel que promete convertirse en uno de los eventos de contacto más esperados del año.

El combate estelar del evento se llevará a cabo el próximo 4 de octubre de 2026 en Quito. Morales se enfrentará al peleador argentino Laureano Staropoli en una superpelea bajo la modalidad de Submission Only (grappling pura sumisión), ofreciendo una exhibición técnica imperdible para los fanáticos de las artes marciales mixtas.

Además de la presencia estelar de Morales, el cartel del HYPE Fighting Championship podría sumar más sorpresas de primer nivel. A falta de una confirmación oficial por parte de la organización, se especula con la posible participación del histórico peleador tricolor Marlon 'Chito' Vera en un combate de grappling esa misma noche.

La cartelera de la velada en Quito se completará con otras disciplinas de combate, incluyendo peleas en la modalidad de bare-knuckle (boxeo a puño limpio). Este hito representará el primer espectáculo autorizado y oficial de dicha modalidad en suelo ecuatoriano.

Los organizadores confirmaron que las entradas para el evento ya se encuentran a la venta al público a través de la plataforma digital BuenPlan (buenplan.com.ec). Los precios de los boletos oscilan desde los 30 USD más IVA para la localidad de General, hasta los 500,00 USD más IVA para la zona VIP en primera fila.