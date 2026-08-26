Adulto mayor muere tras atragantarse mientras comía en un mercado de Ambato

Un hombre de aproximadamente 60 años falleció tras aparentemente atragantarse mientras almorzaba en el patio de comidas del mercado Modelo, en Ambato.

La emergencia se registró cerca del mediodía del martes 25 de agosto de 2026. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliar al hombre y posteriormente se alertó al ECU 911.

Paramédicos confirmaron su muerte

Equipos de emergencia acudieron al mercado para atender al adulto mayor. Sin embargo, al llegar, los paramédicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Según información preliminar, el hombre se habría atragantado mientras comía una pechuga de pollo. Las circunstancias exactas del deceso deberán ser determinadas por las autoridades.

El hecho causó conmoción entre comerciantes y personas que se encontraban en el patio de comidas del mercado al momento de la emergencia.