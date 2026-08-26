Ocho aprehendidos y más de 46 000 dosis de droga retiradas en Quito y Guaranda
Operativos contra el microtráfico dejaron ocho aprehendidos y más de 46 000 dosis de cocaína y marihuana decomisadas.
Ocho aprehendidos y más de 46.000 dosis de droga retiradas en Quito y Guaranda.
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Actualizada:
26 ago 2026 - 18:12
La Policía Nacional informó que ocho personas fueron aprehendidas durante varios operativos contra el microtráfico realizados en sectores de Quito y Guaranda.
Las intervenciones se desarrollaron como parte de la Estrategia Operacional 3D y permitieron retirar del mercado interno más de 46 000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, según el reporte policial.
Más de 46 000 dosis de cocaína
Durante los operativos, los agentes decomisaron 46 330 dosis de cocaína y 104 dosis de marihuana.
Además, entre los indicios constan cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y una bicicleta.
Los ocho aprehendidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.
La Policía no detalló en la información difundida cuántas aprehensiones correspondieron a Quito y cuántas a Guaranda.
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