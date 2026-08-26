Ocho aprehendidos y más de 46.000 dosis de droga retiradas en Quito y Guaranda.

La Policía Nacional informó que ocho personas fueron aprehendidas durante varios operativos contra el microtráfico realizados en sectores de Quito y Guaranda.

Las intervenciones se desarrollaron como parte de la Estrategia Operacional 3D y permitieron retirar del mercado interno más de 46 000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, según el reporte policial.

Más de 46 000 dosis de cocaína

Durante los operativos, los agentes decomisaron 46 330 dosis de cocaína y 104 dosis de marihuana.

Además, entre los indicios constan cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y una bicicleta.

Los ocho aprehendidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

La Policía no detalló en la información difundida cuántas aprehensiones correspondieron a Quito y cuántas a Guaranda.