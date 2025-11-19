Ejército abre nueva oportunidad para postulantes a soldados especialistas; ¿hasta cuándo?

El Ejército ecuatoriano lleva adelante un proceso de selección de nuevos soldados especialistas

El Ejército Ecuatoriano anunció una alternativa para los jóvenes que postularon a la Escuela de Formación de Soldados (Esforse) y cuya carpeta fue rechazada por errores en la documentación.

La institución castrense informó que los interesados podrán corregir sus documentos y volver a enviarlos, con el fin de continuar en el proceso de selección para convertirse en soldados especialistas.

La Fuerza Terrestre anunció, la noche del martes 18 de noviembre, que el plazo para acogerse a esta opción se mantendrá hasta el 21 de noviembre del 2025.

Los postulantes que tengan perfiles profesionales en las áreas habilitadas y que hayan recibido una notificación de rechazo pueden comunicarse al 0997162819.

Al llamar a ese número, los interesados recibirán orientación personalizada sobre los ajustes necesarios para subsanar su carpeta y volver a postular.

¿Quiénes pueden postular nuevamente?

El llamado está dirigido a quienes posean títulos en las siguientes carreras:

Bioquímico clínico

Bioquímico farmacéutico

Licenciado en Imagenología y Rayos X

Licenciado o tecnólogo en Emergencias

Licenciado en Laboratorio Clínico

Tecnólogo paramédico

Técnico en música

Si la carpeta presentada inicialmente contenía errores o inconsistencias, el Ejército brindará asesoramiento para realizar las correcciones y permitir que los aspirantes reingresen su documentación dentro del plazo establecido.