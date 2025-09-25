Policía encuentra un centro de acopio clandestino con 18 000 galones de diésel en Manabí

La Policía Nacional desmanteló este jueves 25 de septiembre del 2025 un centro clandestino de acopio y distribución de diésel en la comunidad El Arroyo del cantón Montecristi, en Manabí, que presuntamente abastecía actividades ilícitas como la minería ilegal.

El operativo fue parte de un trabajo con el eje investigativo y preventivo y que se concretó con el allanamiento de evidencias. Giovanni Naranjo, comandante de la Policía, dijo que durante el operativo se encontraron cinco tanqueros cargados con diésel y ocho cisternas plásticas que contenían 18 000 galones de combustible.

Durante el operativo se incautaron 7 200 dólares en efectivo, cuatro cheques por un valor de 7 000 dólares cada uno, equipos móviles y tres armas de fuego. Siete personas fueron detenidas en el lugar, las cuales no proporcionaron información relevante durante el procedimiento.

“Este es un golpe importante para debilitar las estructuras criminales que se benefician de economías ilegales”, dijo Naranjo. Las primeras investigaciones sugieren que el combustible era obtenido de manera ilícita, posiblemente a través de pinchazos en oleoductos, una práctica recurrente en Manabí.

La Policía Nacional informó que todas las evidencias han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes.