Embajada de EE.UU. en Ecuador cerrará en Navidad y Año Nuevo; turnos para visas se reprograman

Las citas para solicitar la visa serán reprogramadas por cierre de la Embajada y Consulado.

La Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador cerrará su atención al público los días 24, 25 y 26 de diciembre del 2025, así como el 1 y 2 de enero del 2026, por las fiestas de Navidad y Año Nuevo respectivamente.

La medida responde a una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que establece nuevos días de asueto por las festividades, además de los feriados decretados por el Gobierno ecuatoriano.

La suspensión de actividades incluye los trámites consulares habituales y la atención de citas para visas. En ese sentido, se informó que todas las citas programadas para esas fechas serán reprogramadas.

Los usuarios afectados recibirán la notificación correspondiente a través del correo electrónico registrado en el sistema.

Las autoridades consulares recomendaron a los ciudadanos tomar en cuenta este calendario para planificar sus trámites con anticipación y evitar inconvenientes durante el período de cierre.