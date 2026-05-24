Embarcación se incendia en playas de Santa Elena

Una embarcación se incendio en La Libertad, Santa Elena.

La mañana de este domingo 24 de mayo de 2026, una embarcación se incendió en las playas de Santa Elena.

El hecho, que conmocionó a los moradores del sector debido a la presencia de humo, sucedió en el cantón La Libertad.

No se registraron personas afectadas

Los habitantes también alertaron a las autoridades de una explosión cerca del malecón, aproximadamente a las 10:30.

La alerta se registró a través del ECU-911 quien coordinó el despliegue de unidades para atender la emergencia.

De acuerdo con la información no se registran personas afectadas por el hecho.