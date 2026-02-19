Un desaparecido y 26 personas rescatadas tras el naufragio de una embarcación en Galápagos

La noche de este jueves 19 de febrero se conoció que más de 25 personas cayeron al mar en la isla Santa Cruz, en Galápagos.

Según información preliminar el suceso se dio mientras navegaban en la lancha Spondylus desde la Playa de Tortuga Bay a Puerto Ayora.

Pasadas las 21:00 se activó un amplio operativo, para esperar con un contingente médico y de seguridad a los náufragos que se espera arriben hasta Puerto Ayora donde los esperan una ambulancia y personal médico para dar las primeras atenciones.

Hasta las 22:55 de este jueves ni las autoridades locales, la Armada del Ecuador o la Policía Nacional no se han pronunciado sobre el incidente.

De manera extraoficial se conoció que el capitán de la embarcación habría fallecido en el naufragio. Las demás personas fueron rescatadas con vida.

En redes sociales se compartieron imágenes de la ambulancia dispuesta en Puerto Ayora y la aglomeración de personas que aguardaban noticias en el muelle.