Emergencia en Esmeraldas por la falta de agua potable; se suspenden clases en 3 cantones

Esmeraldas atraviesa una crisis de agua potable. El Comité de Operaciones Cantonal (COE) declaró la emergencia en tres cantones: Esmeraldas, Atacames y Rioverde y el problema persiste. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó este domingo 14 de septiembre del 2025 que se suspenden las clases presenciales.

El problema del agua obedece a los os daños que sufrió el transformador de potencia en la Subestación Eléctrica de la PTAP San Mateo. Según el organismo, la declaratoria se da porque el problema "supera la capacidad de respuesta local".

Las clases se desarrollarán bajo la modalidad no presencial a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso. Esta medida se toma como precaución ante el daño del transformador que suministra a la planta de tratamiento de agua, lo que afecta el servicio en la zona, agrega el comunicado de esta institución.

Según las autoridades, el transformador de 10 MVA para reemplazar el que se dañó por una falla eléctrica en la planta de agua potable ya está en la ciudad. El equipo, que es prestado por Emapag e Interagua de Guayaquil, fue trasladado en un camión cama baja tipo tráiler.