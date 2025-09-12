Ministerio de Ambiente y Energía dice que existe stock suficiente de combustibles en Ecuador

Tras el anuncio de eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, el Gobierno garantiza el abastecimiento de combustibles en todo el país.

A través de un comunicado el Ministerio del Ambiente y Energía señaló que con base en el Decreto Ejecutivo 126, la cartera de Estado junto a Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) crearon un plan estratégico para asegurar la estabilidad y transparencia en el mercado de combustibles.

El Ministerio sostuvo que Petroecuador "cuenta con el stock suficiente en sus tres refinerías: Esmeraldas, Shushufindi y La Libertad, para satisfacer la demanda a escala nacional".

Con esta medida se garantiza la continuidad de las actividades productivas en el Ecuador, aseguró el Gobierno.

También, se señaló que la ARCH mantendrá controles frecuentes para garantizar que las estaciones de servicio brinden atención oportuna y respeten el precio de los combustibles, de manera particular el diésel.

Esta disposición busca evitar la especulación y acaparamiento del combustible que ahora ya no tendrá subsidio.