Michael Morales será papá: su novia Katya Salazar confirmó que tiene tres meses de embarazo

El peleador ecuatoriano Michael Morales será padre. Su novia, la influencer mexicana Katya Salazar, confirmó el embarazo a través de una publicación en redes sociales, en la que reveló que tiene tres meses de gestación.

Los rumores sobre un posible embarazo comenzaron a tomar fuerza después de que Katty Hurtado, madre de Michael Morales, anunciara hace una semana que se convertiría en abuela a los 50 años.

Ahora, Katya Salazar confirmó la noticia con una publicación en la que aparece entrenando en un gimnasio.

“Entrenamiento para 3 meses de embarazo”, escribió la influencer mexicana junto al video. Con esa frase también reveló el tiempo que lleva de gestación y confirmó que ella y Michael Morales esperan a su primer hijo juntos.

La reacción en redes sociales

La publicación rápidamente recibió comentarios de seguidores que relacionaron la noticia con la nueva paternidad del peleador ecuatoriano.

“Se viene el nacimiento del mejor Spiderboy”, escribió uno de los internautas, haciendo referencia al apodo con el que se conoce al deportista.

La confirmación llega después de que Katya Salazar visitara Ecuador junto a Michael Morales hace aproximadamente dos semanas.

Durante ese viaje, la influencer compartió fotografías y videos de sus momentos con la familia del peleador.

En algunas de esas imágenes, sus seguidores ya habían comentado sobre un posible cambio en su vientre.