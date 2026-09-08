 Golpe a 'Los Lobos': Incautan 140 planchas de marihuana en Alangasí, al suroriente de Quito

Las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo la noche de este martes 8 de septiembre en el sector de Alangasí, en Quito.

Efectivos de la Primera División de Ejército 'Shyris' de las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación militar en el sector de Alangasí, al suoriente de Quito.

Allí lograron desarticular un centro de acopio y distribución atribuido al grupo de delincuencia organizada 'Los Lobos'.

Durante la intervención en un inmueble de la zona, los uniformados aprehendieron a tres ciudadanos: Ericka Pricila S., Pedro Jonathan Ch. (alias 'Cacao') y Dayana Yamileth R. (alias 'Jeymi').

Comunicado de las FF.AA. sobre el operativo ejecutado en Alangasí, al suroriente de Quito, la noche de etse martes 8 de septiembre. @FFAAECUADOR

Droga, balanzas y estatuillas de la Santa Muerte

En el lugar allanado, el personal militar incautó un importante cargamento de sustancias sujetas a fiscalización y otros indicios vinculados al microtráfico:

140 planchas de marihuana, con un peso aproximado de 100 kilos .

de marihuana, con un peso aproximado de . 35 sobres con cocaína.

con cocaína. 01 balanza empleada para el pesaje y distribución de las dosis.

empleada para el pesaje y distribución de las dosis. 02 figuras de cera de la 'Santa Muerte'.

de la 'Santa Muerte'. 01 pasaporte y documentación personal.

FF.AA. detuvieron a tres personas con 140 planchas de marihuana en Alangasí, en Quito, este 8 de septiembre. FF.AA.

Según inteligencia militar, los detenidos no solo estarían dedicados al expendio de drogas.

Las autoridades presumen que se encuentran vinculados a delitos como extorsión, tráfico de armas y tráfico de personas.

Conexión entre el norte y el valle de Los Chillos

Voceros de las Fuerzas Armadas explicaron que la sustancia decomisada estaba destinada a abastecer la red de microtráfico en el valle de Los Chillos y el sur de la capital.

Además, destacaron una conexión directa entre este punto y los operativos ejecutados semanas atrás en la zona urbana.

"Estas sustancias están inicialmente vinculadas al microtráfico y consumo, especialmente en el valle de Los Chillos y el sector sur. Sin embargo, existe una conexión directa con los depósitos ilegales que ya encontramos en semanas anteriores en los sectores de Carapungo y Comité del Pueblo. Esta organización abastece desde el norte para abastecer al valle de Los Chillos" Vocero de las FF.AA.

Desde la institución confirmaron que las operaciones se mantendrán de forma permanente en todo Quito con el fin de neutralizar a los grupos delictivos.

Los tres aprehendidos y las evidencias fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado.