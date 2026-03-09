La emisión y renovación de la licencia de conducir no se reactivó este lunes 9 de marzo

La emisión y renovación de la licencia de conducir es de los trámites más demandados en la ANT.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reactivó el 80% de los servicios, que estuvieron más de un mes suspendidos. Es decir, 155 trámites se habilitaron este lunes 9 de marzo de 2026.

Sin embargo, uno de los servicios más demandados aún no se reactivo. Se trata de la emisión y renovación de las licencias de conducir a escala nacional.

Tampoco se ha habilitado la emisión del Certificado Único Vehicular y los duplicados de las licencias profesionales y no profesionales.

El director ejecutivo de la ANT, Luis Darío Villacrés, indicó que se espera que hasta el viernes 13 de marzo de 2026 se habilite el trámite de las licencias.

“Tenemos como fecha meta este viernes para habilitar los trámites de licencias y actualización de datos, esperamos que sea antes... El escenario ideal es que todos los trámites sean digitales", señaló Villacrés

A continuación, la lista completa de los trámites de la ANT que no se reactivaron: