Celec pide a empresas encender sus generadores por 'alerta de déficit' de energía

El Cenace dispuso que las empresas privadas prendan los generadores eléctricos para autoabastecerse de energía.

El Operador Nacional de Electricidad (Cenace) dispuso que empresas privadas en todo el país enciendan sus generadores para autoabastecerse, ante una alerta por déficit de energía.

La medida fue comunicada mediante un oficio emitido el 17 de marzo de 2026. Según Primicias, existiría una la caída en la generación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.

"Considerando la reducción sostenida de los aportes hídricos, así como la concurrencia de múltiples contingencias no programadas en el parque de generación, se requiere el aporte de los Grupos Electrógenos de Emergencia (GEE) a partir del 17 de marzo de 2026 hasta que este Operador disponga lo contrario", detalla el documento

Ante este escenario, Cenace activó los protocolos de emergencia y solicitó el uso de Grupos Electrógenos de Emergencia (GEE), es decir, sistemas de autogeneración con los que cuentan ciertas empresas.

El organismo también estableció horarios específicos para la conexión de estos equipos. Estos son: