Un herido por fuerte siniestro de tránsito en la av. Galo Plaza en el norte de Quito

Un herido en aparatoso siniestro de tránsito en la av. Galo Plaza Lasso en Quito

Un vehículo quedó completamente volcado en la intersección de la av. Galo Plaza Lasso y Luis Tufiño, cerca de las 04:40 de este viernes 10 de julio del 2026.

Los agentes de tránsito llegaron hasta el lugar para aplicar restricciones vehiculares en la av. Real Audiencia y Luis Tufiño, y en el sentido norte sur el carril izquierdo de la la av. Galo Plaza y Ramón Borja.

Se espera el arribo de agentes del SIAT para realizar el levantamiento de los vehículos y habilitar completamente la circulación.

En uno de los vehículos quedó un conductor herido que fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y llevado en ambulancia a una casa de salud.