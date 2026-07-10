Un herido por fuerte siniestro de tránsito en la av. Galo Plaza en el norte de Quito
Un conductor herido y otro fugado de la escena dejó un siniestro de tránsito en el norte de Quito.
Un herido en aparatoso siniestro de tránsito en la av. Galo Plaza Lasso en Quito
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Actualizado:
10 jul 2026 - 06:11
Un vehículo quedó completamente volcado en la intersección de la av. Galo Plaza Lasso y Luis Tufiño, cerca de las 04:40 de este viernes 10 de julio del 2026.
Los agentes de tránsito llegaron hasta el lugar para aplicar restricciones vehiculares en la av. Real Audiencia y Luis Tufiño, y en el sentido norte sur el carril izquierdo de la la av. Galo Plaza y Ramón Borja.
Se espera el arribo de agentes del SIAT para realizar el levantamiento de los vehículos y habilitar completamente la circulación.
En uno de los vehículos quedó un conductor herido que fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y llevado en ambulancia a una casa de salud.
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